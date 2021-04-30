Фірмові реставрації набувають популярності не лише серед виробників автомобілів преміум-класу, як Bentley, Bugatti, Aston Martin, Mercedes-Benz чи Porsche – Mazda вирішила відновити свій ретрофутуристичний концепт, з якого почалась історія спорткарів серії MX.

Історія Mazda налічує чотири покоління родстерів MX-5, компактне спортивне купе MX-3 та два покоління більшої дводверки MX-6. А розпочалось усе з концепту MX-81, відомого також, як Bertone Aria 1981 року.

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Концепт Mazda MX-81 був виявлений у запасниках фірмового музею японської марки Нобухіро Ямамото – колишнім менеджером програми четвертого покоління MX-5 і одним із розробників роторного двигуна. Він був у захваті від концепту, який непогано зберігся до наших днів, тож вирішив, що машину потрібно реставрувати. MX-81 був негайно відправлений до італійського представництва Mazda, а звідти – до SuperStile, що в Турині, для проведення реставрації.

Основою для концепту Bertone Aria / Mazda MX-81 став хетчбек Mazda 323. Автомобілю повністю переробили кузов і інтер’єр – всередині з’явився телевізійний екран, розташований за майже прямокутним кермом, а також передні сидіння, що зсовуються вбік. Під капотом концепта був 1,5-літровий турбомотор з віддачею близько 130 кінських сил.

Фото: історичні концепти Mazda MX / Carscoops, Allcarindex

Після MX-81 було ще кілька концептів MX. У 1983 році був представлений MX-02 – п’ятидверний хетчбек з великими вікнами, аеродинамічними кришками задніх коліс та великими рівними бортами. Він також мав підрулюючі задні колеса та екраном за кермом. А у 1985 році Mazda показала концепт MX-03 – приземисте купе з управлінням на задніх колесах, яке контролювалося спеціальним ричагом. Купе мало надзвичайно низький коефіцієнт опору повітрю – Cd становив лише 0,25. На Токійському автосалоні 1987 року японці показали концепт MX-04 – передньомоторне купе із заднім приводом та зі зйомними склопластиковими панелями кузову.

Фото: Mazda MX-81 / Bertone Aria / Mazda

Усі ці концепти передували серійному спорткару Mazda MX-5 Miata, який з’явився лише через два роки, після MX-04.