Родстер створений в єдиному екземплярі на честь 55-ї річниці перемоги Abarth 1000 SP у 500-кілометрових перегонах на Нюрбургрингу.

Родстер Abarth 1000 SP являє собою модифікований Alfa Romeo 4C. Він виконаний у стилістиці трекового спорткара Fiat Abarth 1000 SP 1966 року, який став кращим на німецькому автодромі у перегонах на витривалість.

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Низький гострий ніс автомобіля 1966 року, плавні вигини крил та безліч вентиляційних отворів чудово передають стилістику історичного автомобіля, перенесену в сучасну площину. Можливо, задній бампер виглядає трохи незграбно, але загалом нео-ретрокар виглядає дуже добре.

У технічному плані Abarth 1000 SP ідентичний Alfa Romeo 4С. Він має той самий чотирициліндровий двигун із турбонаддувом об’ємом 1742 кубічних сантиметрів, що забезпечує потужність у 240 кінських сил і розміщений у тому ж шасі з вуглецевого волокна та алюмінію.

Автомобіль створений в єдиному екземплярі, тож придбати його не вийде, але його можна буде побачити на одному з європейських автосалонів, якщо вони відновляться після пандемії, або в музеї Abarth.

Фото: Abarth 1000 SP / Autoblog