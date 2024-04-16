Італійський уряд не захотів, щоб авто італійського бренду мав назву Milano. Причина ніби-то у тому, що машина буде вироблятися поза межами Італії.

За задумом менеджерів головного офісу Stellantis, перший автомобіль Alfa Romeo з назвою Milano мав символізувати належність марки до італійського бренду. Виготовлений на заводі концерну Stellantis у польському місті Тихи, електромобіль так і назвали, організувавши в Мілані офіційну презентацію.

Однак, міністр промисловості Італії Адольфо Урсо розкритикував Stellantis за рішення надати автомобілю власну назву італійського міста: якщо електромобіль виготовлений не в Італії, він відповідно до італійського законодавства не може носити назву, що звучить італійською.

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"Автомобіль під назвою Milano не можна виробляти в Польщі. Це заборонено італійським законодавством. Закон 2003 року забороняє продавати будь-які продукти з італійськими назвами, які не вироблені в Італії. Це може вводити споживачів в оману", – наголосив Адольфо Урсо.

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При цьому Урсо зазначає, що подібні правові норми щодо товарів промислової та продовольчої групи діють в інших країнах. У Франції є аналогічні закони, які захищають її продукцію, наприклад забороняють називати ігристе вино «шампанським», якщо воно не походить із регіону Шампань у Франції.

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Історія набула розголосу. Пройшло всього кілька днів після презентації 10 квітня і миттєвої критики з боку італійського уряду, як автовиробник Alfa Romeo оголосив, що його нова модель, яка буде вироблятися в Тихи, буде називатися не Milano, як оголосили раніше, а Junior.

15 квітня керівник Alfa Romeo Жан-Філіп Імпарато сказав, що назва Milano відповідає всім законодавчим нормам, але враховуючи те, що "актуальні теми важливіші, ніж назва нового автомобіля, Alfa Romeo вирішує змінити назву на Junior, з метою сприяння атмосфері спокою та відпочинку".

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Новий електромобіль базується на платформі Stellantis e-CMP, на якій працює Jeep Avenger. Акумуляторна батарея місткістю 54 кВт/год забезпечить запас ходу до 400 км, а в міському циклі — до 910 км.

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Фото: Alfa Romeo