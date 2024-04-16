Итальянское правительство не захотело, чтобы авто итальянского бренда называлось Milano. Причина будто в том, что машина будет производиться вне Италии.

По замыслу менеджеров главного офиса Stellantis, первый автомобиль Alfa Romeo с названием Milano должен был символизировать принадлежность марки к итальянскому бренду. Изготовленный на заводе компании в польском городе Тихи ,электромобиль так и назвали, организовав в Милане официальную презентацию.

Однако, министр промышленности Италии Адольфо Урсо раскритиковал Stellantis за решение предоставить автомобилю собственное название итальянского города: если электромобиль изготовлен не в Италии, он в соответствии с итальянским законодательством не может носить название, звучащее на итальянском.

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"Автомобиль под названием Milano нельзя производить в Польше. Это запрещено итальянским законодательством. Закон 2003 года запрещает продавать любые продукты с итальянскими названиями, которые не произведены в Италии. Это вводит потребителей в заблуждение", – подчеркнул Адольфо Урсо.

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При этом Урсо отмечает, что подобные правовые нормы в отношении товаров промышленной и продовольственной группы действуют в других странах. Во Франции есть аналогичные законы, которые защищают ее продукцию, например запрещают называть игристое вино "шампанским", если оно не происходит из региона Шампань во Франции.

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История получила огласку. Прошло всего несколько дней после презентации 10 апреля и мгновенной критики со стороны итальянского правительства, как автопроизводитель Alfa Romeo объявил, что его новая модель, которая будет производиться в Тихи, будет называться не Milano, как объявили ранее, а Junior.

15 апреля руководитель Alfa Romeo Жан-Филипп Импарато сообщил, что название Milano соответствует всем законодательным нормам, но учитывая то, что "актуальные темы важнее, чем название нового автомобиля, Alfa Romeo решает изменить название на Junior, с целью содействия атмосфере спокойствия и отдыха".

Новый электромобиль базируется на платформе Stellantis e-CMP, на которой построен Jeep Avenger. Аккумуляторная батарея емкостью 54 кВт/ч обеспечит запас хода до 400 км, а в городском цикле - до 910 км.

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Фото: Alfa Romeo