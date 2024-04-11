Состоялась официальная презентация компактного кроссовера Milano. Новинка будет предлагаться как с гибридными, так и с полностью электрической силовой установкой.

Alfa Romeo заявляет, что новый Milano получил совершенно новый фирменный дизайнерский стиль, который, вероятно, получат и другие будущие новинки бренда. Модель имеет уникальную оптику, короткие свесы с обеих сторон, однако самой большой неожиданностью дизайна Milano стала решетка радиатора, на которой, фактически, размещен логотип компании.

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Однако, такую решетку получила только электрическая версия. Гибридные модели имеют стандартную решетку Alfa Romeo. Базовые модели будут предлагаться с колесами 18-го размера. 20-е диски будут доступны исключительно в комплектациях Perfomance.

Alfa Romeo Milano является типичным представителем B-класса, а потому багажник у автомобиля небольшой – всего 400 литров. В интерьере водителя встречают два 10,25-дюймовых цифровых экранами: один служит приборной панелью водителя, а второй управляет мультимедиа. Компоновка интерьера одинакова как у электрической, так и у гибридной версии.

Электрическая версия имеет один двигатель мощностью 156 л.с., и аккумулятор на 54 кВт-ч. Такая комбинация позволяет электрическому Milano преодолеть около 410 км на одном заряде. Также покупателям доступна более мощная версия Veloce, двигатель которой имеет уже 240 "лошадок".

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Как сообщила компания Alfa Romeo, электрическая версия способна зарядиться от 10 до 80 процентов всего за 30 минут на скоростной станции зарядки постоянного тока мощностью 100 кВт. Гибридная версия представляет собой комбинацию 1,2-литровый трехцилиндровый трехцилиндровый двигателя с турбонаддувом и электромотора мощностью 21 кВт.

Электрический двигатель был интегрирован инженерами Alfa Romeo в шестиступенчатую трансмиссию с двойным сцеплением. Общая мощность силового агрегата составляет 136 л.с. Milano доступен как с передним, так и с полным приводом в комплектации Ibrida Q4.

Также Alfa Romeo заявила, что модель является уникальной для рынка Европы, а потому не будет продаваться в Китае или США. Для тех кто хочет приобрести Milano одним из первых, компания создала специальную версию Milano Speciale. Лимитированная модель будет отличаться уникальной отделкой и дисками, а также будет иметь уникальные опции и будет доступна с обоими вариантами силовой установки.

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Стоимость комплектаций компания объявит позже, когда Milano поступит к дилерам. Также Alfa Romeo заверила, что полноприводные гибридные модели будут доступны позже в этом году.