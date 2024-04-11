Відбулась офіційна презентація компактного кросовера Milano. Новинка пропонуватиметься як з гібридними, так і з повністю електричною силовою установкою.

Alfa Romeo заявляє, що новий Milano отримав абсолютно новий фірмовий дизайнерський стиль, який, ймовірно, отримають й інші майбутні новинки бренду. Модель має унікальну оптику, короткі звиси з обох боків, однак найбільшою несподіванкою дизайну Milano стала решітка радіатора, на якій, фактично, розміщено логотип компанії.

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Проте, таку решітку отримала лише електрична версія. Гібридні моделі мають стандартну решітку Alfa Romeo. Базові моделі пропонуватимуться з колесами 18-го розміру. 20-ті диски будуть доступні виключно в комплектаціях Perfomance.

Alfa Romeo Milano є типовим представником B-класу, а тому багажник в автомобіля невеликий – всього 400 літрів. В інтер’єрі водія зустрічають два 10,25-дюймових цифрових екранами: один служить панеллю приладів водія, а другий керує мультимедіа. Компонування інтер’єру однакове як у електричної, так і у гібридної версії.

Електрична версія має один двигун потужністю 156 к.с., та акумулятор на 54 кВт-год. Така комбінація дозволяє електричному Milano подолати близько 410 км на одному заряді. Також покупцям доступна більш потужна версія Veloce, двигун якої має вже 240 “конячок”.

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Як повідомила компанія Alfa Romeo, електрична версія здатна зарядитись від 10 до 80 відсотків всього за 30 хвилин на швидкісній станції зарядки постійного струму потужністю 100 кВт. Гібридна версія являє собою комбінацію 1,2-літровий трициліндрового двигуна з турбонаддувом і електромотора потужністю 21 кВт.

Електричний двигун був інтегрований інженерами Alfa Romeo у шестиступінчасту трансмісію з подвійним зчепленням. Загальна потужність силового агрегата становить 136 к.с. Milano доступний як з переднім, так і з повним приводом у комплектації Ibrida Q4.

Також Alfa Romeo заявила, що модель є унікальною для ринку Європи, а тому не буде продаватись в Китаї чи США. Для тих хто хоче придбати Milano одним з перших, компанія створила спеціальну версію Milano Speciale. Лімітована модель відрізнятиметься унікальним оздобленням та дисками, а також матиме унікальні опції й буде доступна з обома варіантами силової установки.

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Вартість комплектацій компанія оголосить пізніше, коли Milano надійде до дилерів. Також Alfa Romeo запевнила, що повнопривідні гібридні моделі будуть доступні пізніше цього року.