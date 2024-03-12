Нова генерація Gulia буде презентована у 2026 році, через рік після нового кросовера Stelvio. Очікується, що новинка буде побудована на тій самій платформі, що і новий Dodge Charger.

Генеральний директор Alfa Romeo Жан Філіп Імпарато поділився цікавими подробицями щодо майбутнього спортивного седана. Зі слів керівника компанії, модель буде побудована на платформі STLA Large, що й Charger 2024 року, але матиме абсолютно інший дизайн та характер.

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Як заявив Імпарато, над зовнішнім виглядом автомобіля працювали протягом дох років, і результат цієї роботи є винятковим. Як і попереднє покоління, Gulia розробляється разом зі Stelvio, однак кросовер обіцяють презентувати на рік раніше.

Мережею ширяться чутки, що новинки від Alfa Romeo будуть працювати виключно на електричній тязі. Це не правда, адже платформа STLA Large створена як для електромобілів, так і для авто з ДВЗ, то ж варто очікувати як електричну, так і бензинову версію Gulia. Поява гібрида також цілком можлива.

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Проте, до 2027 року автовиробник планує перейти на лінійку автомобілів з нульовим рівнем викидів, а тому Gulia та Stelvio можуть стати останніми автомобілями бренду з класичним ДВЗ.Запуск лінійки електромобілів почнеться з дебюту найменшого кросовера Milano, який компанія презентує вже 10 квітня.

Також очікується, що згодом компанія представить флагманський кросовер, що займе місце найбільшого в лінійці бренду. До того ж Імпарато сказав, що компанія роздумує над поверненням назви Duetto для компактного електричного купе або кабріолета.

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Цікаво, що у 2023 році продажі бренду зросли на 30% й цей показник має лише зрости після запуску продажів бюджетного Alfa Romeo Milano, а з появою Stelvio та Gulia італійський автовиробник цілком може відновити втрачені позиції на світових ринках.