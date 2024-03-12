Новая генерация Gulia будет презентована в 2026 году, через год после нового кроссовера Stelvio. Ожидается, что новинка будет построена на той же платформе, что и новый Dodge Charger.

Генеральный директор Alfa Romeo Жан Филипп Импарато поделился интересными подробностями относительно будущего спортивного седана. По словам руководителя компании, модель будет построена на платформе STLA Large, что и Charger 2024 года, но будет иметь совершенно другой дизайн и характер.

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Как заявил Импарато, над внешним видом автомобиля работали в течение дох лет, и результат этой работы является исключительным. Как и предыдущее поколение, Gulia разрабатывается вместе со Stelvio, однако кроссовер обещают презентовать на год раньше.

По сети ходят слухи, что новинки от Alfa Romeo будут работать исключительно на электрической тяге. Это не правда, ведь платформа STLA Large создана как для электромобилей, так и для авто с ДВС, то же стоит ожидать как электрическую, так и бензиновую версию Gulia. Появление гибрида также вполне возможно.

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Однако, к 2027 году автопроизводитель планирует перейти на линейку автомобилей с нулевым уровнем выбросов, а потому Gulia и Stelvio могут стать последними автомобилями бренда с классическим ДВС. Запуск линейки электромобилей начнется с дебюта маленького кроссовера Milano, который компания представит уже 10 апреля.

Также ожидается, что впоследствии компания представит флагманский кроссовер, что займет место самого большого в линейке бренда. К тому же Импарато сказал, что компания раздумывает над возвращением названия Duetto для компактного электрического купе или кабриолета.

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Интересно, что в 2023 году продажи бренда выросли на 30% и этот показатель должен только возрасти после запуска продаж бюджетного Alfa Romeo Milano, а с появлением Stelvio и Gulia итальянский автопроизводитель вполне может восстановить утраченные позиции на мировых рынках.