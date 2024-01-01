Stellantis будет собирать гибридный Fiat 500 и Jeep Compas в Италии

Как сообщает Carscoops, по словам главы Stellantis Карлоса Тавареса, компания Fiat развернет производство гибридной версии Fiat 500 в Мирафиори в Италии. После долгих переговоров автопроизводителя с представителями местных профсоюзов, соглашения все же удалось достичь.

Читайте также: Abarth представил самый мощный автомобиль в своей линейке

Автозавод в Мирафиори уже занимается выпуском электрических Fiat 500e, однако, из-за снижения спроса на электромобили, компания была вынуждена снизить объемы производства.

Сообщение об увеличении объемов производства должно смягчить отношения Stellantis с властями Италии. Недавно правительство страны изъяло более 100 единиц новых Fiat 500 за то, что на кузове был итальянский флаг, хотя автомобили собирались в Марокко.

К тому же чиновники заставили Alfa Romeo переименовать кроссовер Milano в Junior, из-за того, что автомобиль будут собирать в Польше. Кроме гибридного Fiat, в Италии будут собирать также Jeep Compass. Производство наладят на заводе в Мельфе.

Также интересно: 134 автомобиля Fiat конфисковали из-за итальянского флага на кузове

Как сообщает Reutres, первые гибридные Fiat 500 сойдут с конвейера в середине 2026 года, а затем начнется производство Compass.