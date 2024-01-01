134 автомобиля Fiat конфисковали из-за итальянского флага на борту

Помните, как самый маленький кроссовер Alfa Romeo должен был называться Milano? Его переименовали в Junior после того, как итальянские власти не были в восторге от оригинального названия. Местный закон запретил бренду Stellantis использовать итальянское название на автомобилях, изготовленных за пределами страны, в форме ботинка. Что ж, нечто подобное происходит снова.

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Другой бренд Stellantis, Fiat, имеет проблемы с продажей Topolino в Италии. Городской автомобиль, который технически является квадроциклом, сохраняет свое историческое название, но он должен избавиться от крошечного итальянского флага. 134 Topolino было изъято итальянской полицией в портовом городе Ливорно в Тоскане. По мнению итальянских властей бокового флажка, расположенного рядом с дверной ручкой, не должно быть ни там, ни в любом другом месте.

Маленький электромобиль изготавливают не в Италии – производство происходит на заводе Kenitra в Марокко. Здесь также собирают дочерние модели Citroën Ami и Opel Rocks Electric. Закон, запрещающий Fiat использовать итальянский флаг на продуктах, изготовленных в другом месте, датируется декабрем 2003 года и указывает: "Импорт и экспорт с целью коммерциализации или сбыта или совершение действий, однозначно направленных на сбыт продуктов, содержащих ложные или обманчивые указания происхождения, является преступлением и наказываются по статье 517 Уголовного кодекса".

Проставлять штамп "произведено в Италии" на продуктах и товарах, не происходящих из Италии, в соответствии с европейскими правилами происхождения, является нарушением. Даже если происхождение продуктов или товаров указано как иностранное. Нарушителя наказывают административным штрафом от 10 000 евро до 250 000 евро.

У Stellantis нет другого выхода, кроме как снять флаг, чтобы продать конфискованные автомобили Topolino. Несмотря на то, что электричка не изготавливается внутри страны, итальянский мотив был добавлен, поскольку квадроцикл был разработан в Турине, компанией Fiat. Представитель Stellantis сказал La Repubblica, что Fiat "работал в полном соответствии с правилами", четко показывая, где строится Topolino, не пытаясь ввести клиентов в заблуждение. Компания согласилась снять проблемную наклейку, чтобы разблокировать 134 автомобиля, которые застряли в порту.

Странным во всей этой истории является то, что год назад Fiat представил возрожденный Topolino. Это означает, что итальянские власти имели достаточно времени, чтобы предупредить Stellantis о возможности конфискации их автомобилей. Похоже, что Fiat рассчитывал сойти с рук, подобно тому, как Alfa Romeo считала, что будет хорошо использовать "Milano" для своего маленького кроссовера.