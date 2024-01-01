134 автомобіля Fiat конфіскували через італійський прапор на кузові

Пам'ятаєте, як найменший кросовер Alfa Romeo мав називатися Milano? Його перейменували в Junior після того, як італійська влада не була в захваті від оригінальної назви. Місцевий закон заборонив бренду Stellantis використовувати італійську назву на автомобілях, виготовлених за межами країни. Щось подібне відбувається знову.

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Інший бренд Stellantis, Fiat, має проблеми з продажем Topolino в Італії. Міський автомобіль, який технічно є квадроциклом, зберігає свою історичну назву, але він повинен позбутися крихітного італійського прапора. 134 Topolino було вилучено італійською поліцією в портовому місті Ліворно в Тоскані. На думку італійської влади, бічного прапорця, розташованого поруч з дверною ручкою, не повинно бути ні там, ні в будь-якому іншому місці.

Маленький електромобіль виготовляють не в Італії – виробництво відбувається на заводі Kenitra в Марокко. Тут також збирають дочірні моделі Citroën Ami та Opel Rocks Electric. Закон, що забороняє Fiat використовувати італійський прапор на продуктах, виготовлених в іншому місці, датується груднем 2003 року та вказує: «Імпорт і експорт з метою комерціалізації або збуту чи вчинення дій, однозначно спрямованих на збут продуктів, які містять неправдиві або оманливі зазначення походження, є злочином і караються за статтею 517 Кримінального кодексу».

Проставляти штамп «вироблено в Італії» на продуктах і товарах, що не походять з Італії, відповідно до європейських правил походження, є порушенням. Навіть якщо походження продуктів або товарів вказано як іноземне. Порушника карають адміністративним штрафом від 10 000 євро до 250 000 євро.

У Stellantis немає іншого виходу, окрім як зняти прапор, щоб продати конфісковані автомобілі Topolino. Попри те, що електричка не виготовляється всередині країни, італійський мотив був доданий, оскільки квадроцикл був розроблений у Турині, компанією Fiat. Представник Stellantis сказав La Repubblica, що Fiat «працював у повній відповідності до правил», чітко показуючи, де будується Topolino, не намагаючись ввести клієнтів в оману. Компанія погодилася зняти проблемну наклейку, щоб розблокувати 134 автомобілі, які застрягли в порту.

Дивним у всій цій історії є те, що рік тому Fiat представив відроджений Topolino. Це означає, що італійська влада мала достатньо часу, щоб попередити Stellantis про можливість конфіскації їхніх автомобілів.