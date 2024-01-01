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134 автомобіля Fiat конфіскували через італійський прапор на кузові

Італійська поліція конфіскувала 134 автомобіля Fiat через крихітний прапор на борту. Влада вилучила автомобілі за незаконне використання італійського прапора, тому, що автомобілі виготовлені в Марокко.
134 Fiat конфіскували через італійський прапор - Auto24

Fiat Topolino

Євген Гудущан
logo20 травня, 17:40
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Пам'ятаєте, як найменший кросовер Alfa Romeo мав називатися Milano? Його перейменували в Junior після того, як італійська влада не була в захваті від оригінальної назви. Місцевий закон заборонив бренду Stellantis використовувати італійську назву на автомобілях, виготовлених за межами країни. Щось подібне відбувається знову.

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Інший бренд Stellantis, Fiat, має проблеми з продажем Topolino в Італії. Міський автомобіль, який технічно є квадроциклом, зберігає свою історичну назву, але він повинен позбутися крихітного італійського прапора. 134 Topolino було вилучено італійською поліцією в портовому місті Ліворно в Тоскані. На думку італійської влади, бічного прапорця, розташованого поруч з дверною ручкою, не повинно бути ні там, ні в будь-якому іншому місці.

Маленький електромобіль виготовляють не в Італії – виробництво відбувається на заводі Kenitra в Марокко. Тут також збирають дочірні моделі Citroën Ami та Opel Rocks Electric. Закон, що забороняє Fiat використовувати італійський прапор на продуктах, виготовлених в іншому місці, датується груднем 2003 року та вказує: «Імпорт і експорт з метою комерціалізації або збуту чи вчинення дій, однозначно спрямованих на збут продуктів, які містять неправдиві або оманливі зазначення походження, є злочином і караються за статтею 517 Кримінального кодексу».

Проставляти штамп «вироблено в Італії» на продуктах і товарах, що не походять з Італії, відповідно до європейських правил походження, є порушенням. Навіть якщо походження продуктів або товарів вказано як іноземне. Порушника карають адміністративним штрафом від 10 000 євро до 250 000 євро.

У Stellantis немає іншого виходу, окрім як зняти прапор, щоб продати конфісковані автомобілі Topolino. Попри те, що електричка не виготовляється всередині країни, італійський мотив був доданий, оскільки квадроцикл був розроблений у Турині, компанією Fiat. Представник Stellantis сказав La Repubblica, що Fiat «працював у повній відповідності до правил», чітко показуючи, де будується Topolino, не намагаючись ввести клієнтів в оману. Компанія погодилася зняти проблемну наклейку, щоб розблокувати 134 автомобілі, які застрягли в порту.

Дивним у всій цій історії є те, що рік тому Fiat представив відроджений Topolino. Це означає, що італійська влада мала достатньо часу, щоб попередити Stellantis про можливість конфіскації їхніх автомобілів.

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