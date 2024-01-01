Официально представлен новый Fiat Grande Panda

“Старый” Panda, который представили еще в 2012 году, останется на конвейере еще около 5 лет и будет альтернативой новому Grande Panda. Новинка от Fiat имеет футуристический дизайн и больше обычной модели на 337 мм.

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Кроссовер использует электрические и гибридные силовые установки, ведь построен на платформе Smart Car Platform от Stellantis. Эта архитектура роднит его с Citroёn C3/-C3, однако, новый Grande Panda меньше французского брата на 25 мм.

Fiat описал кроссовер как "первый из новой глобальной линейки", указывая, что семейство Panda ежегодно будет дополняться новой моделью вплоть до 2027 года. Внешность новинки вряд ли можно назвать скучной.

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Кроссовер имеет дизайн, вдохновленный концептом Fiat City Car, с Х-образным узором светодиодных фар и фонарей и колесных дисков. Линии кузова достаточно прямые, а колесные арки имеют почти квадратную форму. На дверях есть уникальная выштамповка с надписью “Panda”. Подобное решение выполнено на дверце багажника, где размещено название бренда.

Крепкий и коренастый стиль компактного кроссовера дополняется рейлингами на крыше. Автопроизводитель не раскрыл дизайн интерьера и технические характеристики новинки. Известно лишь, что Grande Panda будет использовать как гибридную, так и полностью электрическую силовые установки.Эксперты прогнозируют, что модель будет иметь ту же линейку агрегатов, что и Citroen C3/e-C3.

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Мягкий гибрид представляет собой 1,2-литровый трехцилиндровый двигатель мощностью 100 л.с., работающий с электродвигателем мощностью 28 л.с. и шестиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением.

Электрическая версия имеет электромотор на передней оси на 111 л.с. и литий-железо-фосфатный аккумулятор емкостью 44 кВт-ч, что обеспечивает запас хода до 320 км. Стоимость еще не объявлена. Ожидается, что Grande Panda станет одним из самых доступных предложений Fiat. Кроме Европы, модель также будет продаваться в странах Ближнего Востока и в Африке