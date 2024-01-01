Новий Opel Frontera отримав надзвичайно привабливу ціну

Новий кросовер є більшим за Mokka, однак дещо поступається за габаритами Grandland. Проте, Frontera дешева за обох: вартість базової моделі починатиметься з 24 000 євро. Позашляховик пропонуватиметься у 5 та 7-місній версіях.

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Opel презентував новинку в Стамбулі. Фактично, нова генерація Frontera є братом Citroen C3 Aircross. Вона доступна у варіанті м’якого гібрида з 1,2-літровим двигуном. Водночас електрична версія здатна запропонувати до 300 км прогнозованого запасу ходу.

Разом з Frontera дебютувала нова емблема Opel під назвою «Blitz». Покупцям будуть доступні два рівні оснащення: базова та топова версія GS. Флагманська модель може похизуватись поєднаними 10-дюймовими дисплеями панелі приладів та екрану мультимедіа.

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П’ятимісна версія має багажник об’ємом 450 літрів, який можна збільшити до 1600 літрів, склавши спинки заднього ряду. Opel заявив, що має намір презентувати семимісну версію кросовера вже найближчим часом. Покупці також можуть обладнати свій Frontera опціональними рейлінгами чи наметом на даху.

Як повідомив Opel, 48 В гібридна установка видає потужність в 127 к.с., де 1,2-літровий двигун має потужність 99 к.с., а електромотор, вбудований в шестиступеневу АКПП, видає 28 к.с. Автовиробник заявив, що згодом презентує потужніший варіант, де ДВЗ матиме 134 “конячки”.

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Технічні характеристики електричного варіанту не розкриваються, проте Opel обіцяє, що вона матиме запас ходу в 300 км у базовій версії й 400 у флагманській. Ймовірно, топовий варіант використовуватиме електромотор на 154 к.с. і батарею на 54 кВт-год, адже така комбінація найчастіше зустрічається на електромобілях Stellantis.