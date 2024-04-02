Майстри тюнінг-ательє Irmscher поділились цікавим проєктом під назвою Opel Astra IRC. Як повідомляється, тюнери намагались створити сучасного наступника спортивним моделям підрозділу Opel OPC.

Irmscher представили дизайн хот-хетча, який, можливо, запропонують в обмеженій кількості. Модель має широкі крила, які закривають диски 20-го розміру, оновлені бампери з повітрозабірниками, сплітер та масивний спойлер позаду.

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Розробники зазначають, що надихались автомобілями серії Чемпіонату світу з ралі, хоча, декому може здатись, що ця Astra IRC більше нагадує гоночне авто класу GT4, завдяки додатковому покажчику стоп-сигналу та подвійному вихлопу.

Майстри не розкривали подробиць щодо підвіски авто, але на рендері помітно, що авто має нижчий кліренс, ніж звичайна Opel Astra. Також тюнери планують збільшити потужність силового агрегату авто.

Топова комплектація Opel Astra GSe пропонується з гібридною установкою 1,6-літрового чотирициліндрового двигуна та електромотора, загальною потужністю 222 к.с. та 360 Нм крутного моменту, що працює в парі з восьмиступеневою автоматичною коробкою передач.

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Майстри планують збільшити її потужність до 256 к.с., що майже подібно до показників нового Golf GTI, однак значно менше ніж у Mercedes-AMG A45 S і Audi RS3 Sportback. Скільки всього буде випущено подібних моделей, команда Irmscher не повідомила.