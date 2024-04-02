Мастера тюнинг-ателье Irmscher поделились интересным проектом под названием Opel Astra IRC. Как сообщается, тюнеры пытались создать современного преемника спортивным моделям подразделения Opel OPC.

Irmscher представили дизайн хот-хэтча, который, возможно, предложат в ограниченном количестве. Модель имеет широкие крылья, которые закрывают диски 20-го размера, обновленные бампера с воздухозаборниками, сплиттер и массивный спойлер сзади.

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Разработчики отмечают, что вдохновлялись автомобилями серии Чемпионата мира по ралли, хотя, некоторым может показаться, что эта Astra IRC больше напоминает гоночное авто класса GT4, благодаря дополнительному указателю стоп-сигнала и двойному выхлопу.

Мастера не раскрывали подробностей относительно подвески авто, но на рендере заметно, что авто имеет более низкий клиренс, чем обычная Opel Astra. Также тюнеры планируют увеличить мощность силового агрегата авто.

Топовая комплектация Opel Astra GSe предлагается с гибридной установкой 1,6-литрового четырехцилиндрового двигателя и электромотора, общей мощностью 222 л.с. и 360 Нм крутящего момента, работающий в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

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Мастера планируют увеличить её мощность до 256 л.с., что почти подобно показателям нового Golf GTI, однако значительно меньше чем у Mercedes-AMG A45 S и Audi RS3 Sportback. Сколько всего будет выпущено подобных моделей команда Irmscher не сообщила.