Opel, що належать Stellantis, презентував нове покоління кросовера Grandland. Старт продажів новинки почнеться восени цього року.

Нова генерація моделі значно додала в розмірах. Кросовер збільшився на 173 мм у довжину, 19 мм у висоту та 64 мм у ширину. Завдяки цим збільшенням Grandland тепер має довжину в 4650 мм, ширину - 1905 мм й висоту - 1660 мм. Колісна база – 2748 мм.

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Кросовер побудований на платформі STLA Medium, яку також поділяє Peugeot 3008. Завдяки цій архітектурі новий Grandland має електричну та гібридні версії. В електричному варіанті кросовер пропонується з батареєю на 98 кВт-год. Новинка від Opel використовує архітектуру на 400 В й може підтримувати швидку зарядку до 160 кВт. Прогнозований запас ходу – до 700 км. Базова версія матиме передній привід, а топова буде пропонуватись з повним.

Також покупцям будуть доступні версії плагіна та м’якого гібрида. Обидві будуть пропонуватись з 1,2-літровим бензиновим двигуном. М’який гібрид буде мати 48-вольтову систему, а плагін матиме запас ходу близько 80 км на електричній тязі й надійде у продаж пізніше.

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З особливостей: новий Grandland має підсвічений логотип спереду, передню частину в стилі «Vizor» разом зі світлом Intelli-Lux Pixel Matrix HD, двоколірне покриття кузова і чіткі лінії колісних арок.

В салоні новинка отримала 16-дюймовий екран інформаційно-розважальної системи, та нові сидіння, які мають бічні валики з електроприводом, вентиляцію та навіть функцію масажу. На передніх сидіннях також є проріз для зменшення тиску на куприк.

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Opel поки не повідомив дату старту продажів. Очікується, що новий Grandland надійде до дилерів восени цього року. Тоді ж автовиробник розкриє більше технічних подробиць про новинку та вартість комплектацій.