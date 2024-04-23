Opel, принадлежащие Stellantis, презентовал новое поколение кроссовера Grandland. Старт продаж новинки начнется осенью этого года.

Новая генерация модели значительно прибавила в размерах. Кроссовер увеличился на 173 мм в длину, 19 мм в высоту и 64 мм в ширину. Благодаря этим увеличениям Grandland теперь имеет длину в 4650 мм, ширину - 1905 мм и высоту - 1660 мм. Колесная база – 2748 мм.

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Кроссовер построен на платформе STLA Medium, которую также разделяет Peugeot 3008. Благодаря этой архитектуре новый Grandland имеет электрическую и гибридные версии. В электрическом варианте кроссовер предлагается с батареей на 98 кВт-ч. Новинка от Opel использует архитектуру на 400 В и может поддерживать быструю зарядку до 160 кВт. Прогнозируемый запас хода – до 700 км. Базовая версия будет иметь передний привод, а топовая будет предлагаться с полным.

Также покупателям будут доступны версии плагина и мягкого гибрида. Обе будут предлагаться с 1,2-литровым бензиновым двигателем. Мягкий гибрид получит 48-вольтовую систему, а плагин будет иметь запас хода около 80 км на электрической тяге и поступит в продажу позже.

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Из особенностей: новый Grandland имеет подсвеченный логотип спереди, переднюю часть в стиле "Vizor" вместе со светом Intelli-Lux Pixel Matrix HD, двухцветное покрытие кузова и четкие линии колесных арок.

В салоне новинка получила 16-дюймовый экран информационно-развлекательной системы и новые сиденья, которые имеют боковые валики с электроприводом, вентиляцию и даже функцию массажа. На передних сиденьях также есть прорезь для уменьшения давления на копчик.

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Opel пока не сообщил дату старта продаж. Ожидается, что новый Grandland поступит к дилерам осенью этого года. Тогда же автопроизводитель раскроет больше технических подробностей о новинке и стоимость комплектаций.