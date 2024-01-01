Новый Opel Frontera получил очень привлекательную цену

Новый кроссовер больше Mokka, однако несколько уступает по габаритам Grandland. Однако, Frontera дешевле обоих: стоимость базовой модели будет начинаться с 24 000 евро. Внедорожник будет предлагаться в 5 и 7-местной версиях.

Читайте также: Opel возрождает Frontera: первые официально фото

Opel презентовал новинку в Стамбуле. Фактически, новая генерация Frontera является братом Citroen C3 Aircross. Она доступна в варианте мягкого гибрида с 1,2-литровым двигателем. В то же время электрическая версия способна предложить до 300 км прогнозируемого запаса хода.

Вместе с Frontera дебютировала новая эмблема Opel под названием "Blitz". Покупателям будут доступны два уровня оснащения: базовая и топовая версия GS. Флагманская модель может похвастаться совмещенными 10-дюймовыми дисплеями панели приборов и экрана мультимедиа.

Также интересно: Opel представил новый Grandland 2024

Пятиместная версия имеет багажник объемом 450 литров, который можно увеличить до 1600 литров, сложив спинки заднего ряда. Opel заявил, что намерен презентовать семиместную версию кроссовера уже в ближайшее время. Покупатели также могут оборудовать свой Frontera опциональными рейлингами или палаткой на крыше.

Как сообщил Opel, 48 В гибридная установка выдает мощность в 127 л.с., где 1,2-литровый двигатель имеет мощность 99 л.с., а электромотор, встроенный в шестиступенчатую АКПП, выдает 28 л.с. Автопроизводитель заявил, что впоследствии представит более мощный вариант, где ДВС будет иметь 134 "лошадки".

Читайте также: Немецкие тюнеры показали "заряженную" версию Opel Astra

Технические характеристики электрического варианта не раскрываются, однако Opel обещает, что она будет иметь запас хода в 300 км в базовой версии и 400 во флагманской. Вероятно, топовый вариант будет использовать электромотор на 154 л.с. и батарею на 54 кВт-ч, ведь такая комбинация чаще всего встречается на электромобилях Stellantis.