"Швидкі" на шасі Citroen Jumper виконуватимуть гуманітарні місії

Автомобілі поповнять автопарки у військово-медичних центрах Центрального, Західного, Південного та Північного регіонів. Про це йдеться на сторінці МОЗ України. "Швидкі" також дісталися головному військовому клінічному госпіталю, дитячій лікарні «Охматдит», а також центрам екстреної медичної допомоги у Харківській, Чернігівській, Запорізькій, Одеській, Сумській та Херсонській областях.

Усі машини побудовані на шасі Citroen Jumper, що практично стали візитівкою автопарків багатьох станцій швидкої допомоги, лікарень, клінік та реабілітаційних центрів. Ці 95-сильні автомобілі з повною повною масою 3,5 т відповідають екологічному стандарту Євро-5.

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Вони в стандартній комплектації мають систему VDC + ABS з EBD + ASR / MSR + HILL HOLDER – система курсової стабілізації автомобіля, а також антиблокувальну систему ABS з електронним розподілом гальмівних зусиль (EBD). Є також гідравлічна система допомоги при екстреному гальмуванні HBA.

Карети медичні заклади отримають у повній комплектації. В салоні є все необхідне для порятунку людей: апарат ШВЛ, капнограф, дефібрилятор, монітор тиску, ЕКГ, пульсоксиметр, глюкометр, небулайзер, пологовий комплект тощо.

Автомобілі були придбані за донорські кошти через UNITED24. Загалом за ініціативи цієї благодійної організації лікарні отримали 218 карет швидкої медичної допомоги.

Фото: МОЗ України