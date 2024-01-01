"Скорые" на шасси Citroen Jumper будут выполнять гуманитарные миссии

Автомобили пополнят автопарки в военно-медицинских центрах Центрального, Западного, Южного и Северного регионов. Об этом говорится на странице Минздрава Украины. "Скорые" также достались главному военному клиническому госпиталю, детской больнице "Охматдет", а также в центрах экстренной медицинской помощи в Харьковской, Черниговской, Запорожской, Одесской, Сумской и Херсонской областях.

Все машины построены на шасси Citroen Jumper, которые практически стали визитной карточкой автопарков многих станций скорой помощи, больниц, клиник и реабилитационных центров. Эти 95-сильные автомобили с полной полной массой 3,5 т соответствуют экологическому стандарту Евро-5.

Читайте также На Буковине будут ездить "скорые" с полным приводом

Они в стандартной комплектации имеют систему VDC + ABS с EBD + ASR / MSR + HILL HOLDER – система курсовой стабилизации автомобиля, а также антиблокировочную систему ABS с электронным распределением тормозных усилий (EBD). Есть также гидравлическая система помощи при экстренном торможении HBA.

Кареты медицинские учреждения получат в полной комплектации. В салоне есть все необходимое для спасения людей: аппарат ИВЛ, капнограф, дефибриллятор, монитор давления, ЭКГ, пульсоксиметр, глюкометр, небулайзер, родильный комплект и тому подобное.

Автомобили были приобретены за донорские средства через UNITED24. Всего по инициативе этой благотворительной организации больницы получили 218 карет скорой медицинской помощи.

Фото: Минздрав Украины