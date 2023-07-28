Сразу 13 автомобилей скорой помощи на базе Citroen Jumper Dangel получил Черновицкий областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Это санитарные автомобили распространенного в мире типа В. Приобретенные Министерством здравоохранения, они оснащены всем необходимым для оказания экстренной медицинской помощи и спасения жизни людей.

В комплектации есть кардиограф с телеметрией, дефибриллятор, инфузомат, пульсоксиметр, медицинский кислород, оборудование для иммобилизации и т.д. В нынешнем оснащении также появился капнограф (прибор для отображения содержания углекислоты в выдыхаемом пациентом воздухе).

Кареты с системой привода 4X4 Dangel позволяют переводить автомобиль в режим ECO 2WD или AUTO 4WD в зависимости от дорожных погодных условий. В обычном режиме хода в работе только передний привод.

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Полноприводный режим включается при необходимости. Как только колеса переднего моста теряют сцепление, вискомуфта передает часть крутящего момента на задний мост. Как только сцепление колес переднего моста становится достаточным для тяговых характеристик, автомобиль самостоятельно переходит в стандартный режим.

Автомобили медицинской помощи типа В на базе полноприводного шасси Citroen Jumper Dangel. Фото: Черновицкая ОВА

Поскольку десять карет отправится в сельские районы Буковины и только три остаются в Черновцах, колесная формула 4х4 новых авто позволит преодолевать сложные участки дорог, что важно в дождливую погоду и зимой в период активных снегопадов.

Как сообщили Авто24 в Черновицкой ОВА, теперь автопарк областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф укомплектован санитарным транспортом в возрасте до пяти лет на 95 процентов.