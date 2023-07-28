Одразу 13 автомобілів швидкої медичної допомоги на базі Citroen Jumper Dangel отримав Чернівецький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Це санітарні автомобілі найпоширенішого у світі типу В. Придбані Міністерством охорони здоров’я, вони оснащені усім необхідним для надання екстреної медичної допомоги та порятунку життя людей.

У комплектації є кардіограф із функцією телеметрії, дефібрилятор, інфузомат, пульсоксиметр, медичний кисень, обладнання для іммобілізації тощо. В нинішньому оснащені також появився капнограф (прилад для відображення вмісту вуглекислоти у повітрі, що видихається пацієнтом).

Карети з системою привода 4X4 Dangel дозволяють переводити автомобіль у режим ECO 2WD або AUTO 4WD в залежності від дорожніх умов погодних умов. У стандартному режимі ходу в роботі лише передній привід.

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Повнопривідний режим вмикається при потребі. Як тільки колеса переднього моста втрачають зчеплення, віскомуфта передає частину крутного моменту на задній міст. Як тільки зчеплення коліс переднього мосту стає достатнім для тягових характеристик, автомобіль самостійно переходить у стандартний режим.

Автомобілі медичної допомоги типу В на базі повнопривідного шасі Citroen Jumper Dangel. Фото: Чернівецька ОВА

Оскільки десять карет відправиться у сільські райони Буковини і тільки три лишаються у Чернівцях, то колісна формула 4х4 нових авто дозволить долати складні ділянки доріг, що важливо у дощову погоду та зимою у період активних снігопадів.

Як повідомили Авто24 у Чернівецькій ОВА, відтепер автопарк обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф укомплектований санітарним транспортом віком до п’яти років на 95 відсотків.