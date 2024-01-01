Представлен новый Citroen C3 Aircross

Новая модель значительно больше своего предшественника и теперь имеет длину в 4,39 м, что обеспечивает возможность получить практичный автомобиль с третьим рядом сидений, или лучшее пространство в рамках сегмента для пассажиров заднего ряда в 5-местной версии.

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C3 Aircross создан на платформе Smart Car, которую также используют недавно представленные Fiat Grande Panda и Opel Frontera. Архитектура позволяет создавать автомобили с ДВС, электромобили или гибриды, поэтому новый C3 Aircross представлен во всех вариантах.

Базовая модель предлагается с трехцилиндровым 1,2-литровым двигателем на 100 л.с., работающий с шестиступенчатой механической коробкой передач. Кроме бензиновой версии покупателям также будет доступен мягкий гибрид.

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Фактически, он представляет собой эволюцию бензинового двигателя. Citroen говорит, что гибридная версия имеет 40% новых компонентов, в частности турбонаддув с изменяемой геометрией и цепь ГРМ вместо ремня.

Бензиновый мотор, выдающий уже 136 л.с. работает в паре с автоматической коробкой передач с двойным сцеплением, в которую интегрирован электромотор на 28 л.с. Система работает от небольшой 48 В батареи, размещенной под полом.

В то же время электрическая версия, которая доступна только в пятиместном исполнении, имеет электромотор на 113 л.с., в сочетании с батареей на 44 кВт-ч. Прогнозируемый запас хода - 300 км. Батарея автомобиля поддерживает быструю зарядку мощностью до 100 кВт.

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Автопроизводитель говорит, что в следующем году дебютирует модель с большей батареей, которая предложит запас хода до 400 км. Стоимость нового C3 Aircross во Франции начинается с 19 400 евро за бензиновую версию, 25 500 евро за гибрид и 27 400 евро за электромобиль.