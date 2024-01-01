Концептуальний Citroen 70-х років може отримати серійну версію

Як передає Фокус, про відродження концепції в якості серійної моделі повідомив шеф-дизайнер DS Automobiles Тьєррі Метроз британському виданню Top Gear. У вересні дебютував концепт DS SM Tribute, як данина 10-річчю DS Automobiles.

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Його розробкою також керував Тьєррі Метроз й концептуальний автомобіль отримав стиль оригінальної моделі 70-х років. Якщо план серійного виробництва буде схвалено, Тьєррі Метроз сказав, що купе буде засноване на базі GranTurismo й виготовлене “невеликими партіями” (від 50 до 200 авто) з вартістю 1 мільйон доларів.

Кажуть, що і генеральний директор Stellantis Карлос Таварес, і генеральний директор DS Олів’є Франсуа підтримують проєкт, поки він буде прибутковим. Очікується, що автівка отримає 3,0-літровий V6 твін-турбо та 8-ступінчастий автомат.

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На Maserari GranTurismo цей двигун пропонують у версіях на 490 та 550 сил. Оригінальний SM, який пропонувався з 1970 по 1975 роки, також був оснащений двигуном Maserati V6. Усього було випущено 12 920 цих авто.