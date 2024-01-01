Стало відомо, скільки коштуватиме новий Citroёn C3 в Україні

Citroёn C3 та його електричне виконання ё-C3 нещодавно було визнано переможцем у престижній європейській премії “Золоте кермо”, завдяки стильному дизайну та високій технологічності.

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Габаритні розміри автівки становлять 4015 мм/1755/1557 мм у довжину, ширину й висоту відповідно, з колісною базою 2 540 мм. Завдяки висоті кузова та кліренсу в 197 мм, новий Citroёn C3/ё-C3 виглядає як міський кросовер, проте компанія позиціонує його як хетчбек.

Новика є представником нової мови дизайну Citroёn й тому її легко можна впізнати за унікальними С-подібними фарами та ліхтарями, овальним логотипом бренду та виступаючими коліснім аркам з захисним пластиковим покриттям. В Україні модель також буде доступна з двоколірним покриттям.

Лінійка силових агрегатів зможе задовольнити майже усіх, оскільки новий C3/ё-C3 доступний у бензиновій, гібридній та електричних версіях. Модель початкового рівня оснащуватиметься бензиновим турбомотором об’ємом 1,2 літра, що видає 100 кінських сил й 205 Нм крутного моменту та працює в парі з 6-ступеневою “механікою”.

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В такому виконанні автомобілю потрібно 10,6 секунди, аби досягнути першої сотні, тоді як витрата пального становить всього 6,0 л на 100 км по місту та 4,8 л на 100 км у заміському циклі. До слова, об’єм багажника Citroёn C3/ё-C3 становить 310 літрів.

Водночас гібридна версія пропонується з тим самим 1,2-літровим бензиновим двигуном, який поєднується з 6-ступеневою АКПП DCT з вбудованим електромотором, що додатково забезпечує 21 к.с. й 55 Нм крутного моменту. Гібрид розганяється до 100 км/год за 9,9 секунди й забезпечує паливну економічність на рівні 5,4 літра у змішаному циклі.

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Електрична версія Citroёn ё-С3 має електромотор потужністю 83 кВт (113 к.с.) й 125 Нм крутного моменту, а також LFP батарею ємністю 44 кВт-год. Таке поєднання забезпечує запас ходу до 320 км. Акумулятор також здатен приймати заряд потужністю до 100 кВт, чого достатньо, аби отримати від 20 до 80% батареї всього за 26 хвилин. Крім того, електромобіль отримав нову систему підвіски РНС (Progressive Hydraulic Cushions), що забезпечує кращу плавність ходу.

Що стосується рівнів оснащення, початкова бензинова версія буде доступна у комплектації PLUS, яку досить важко назвати погано оснащеною, оскільки вона має систему стабілізації, фронтальні та бокові подушки безпеки, датчик світла та дощу, а також систему моніторингу тиску в шинах.

Список оснащення також включає сидіння Advanced Comfort з підігрівом, кондиціонер та підсилювач керма, круїз-контроль, проєкційну панель приладів, сенсорний 10,25-дюймовий екран з можливістю підключення телефонів та бездротову зарядку. Вартість Нового Citroёn C3 з 1.2 PureTech на 100 к.с. в парі з МКПП в комплектації PLUS починається від 739 400 гривень.

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Водночас гібридна та електрична версії пропонуватимуться виключно в топовій комплектації MAX, яка додатково має клімат-контроль, електричні склопідіймачі задніх вікон, кермо зі шкіряним оздобленням та підігрівом, камеру заднього виду та протитуманні фари. Ціна гібриду становить від 914 800 грн, а електричного Citroёn ё-C3 – від 876 600 гривень.