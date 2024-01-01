Стало известно, сколько будет стоить новый Citroёn C3 в Украине

Citroёn C3 и его электрическое исполнение ё-C3 недавно было признано победителем в престижной европейской премии “Золотой руль”, благодаря стильному дизайну и высокой технологичности.

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Габаритные размеры автомобиля составляют 4015 мм/1755/1557 мм в длину, ширину и высоту соответственно, с колесной базой 2 540 мм. Благодаря высоте кузова и клиренсу в 197 мм, новый Citroёn C3/ё-C3 выглядит как городской кроссовер, однако компания позиционирует его как хэтчбек.

Новинка является представителем нового языка дизайна Citroёn и поэтому ее легко можно узнать по уникальным С-образными фарами и фонарями, овальным логотипом бренда и выступающими колесным аркам с защитным пластиковым покрытием. В Украине модель также будет доступна с двухцветным покрытием.

Линейка силовых агрегатов сможет удовлетворить почти всех, поскольку новый C3/ё-C3 доступен в бензиновой, гибридной и электрических версиях. Модель начального уровня будет оснащаться бензиновым турбомотором объемом 1,2 литра, выдающим 100 лошадиных сил и 205 Нм крутящего момента и работает в паре с 6-ступенчатой “механикой”.

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В таком исполнении автомобилю нужно 10,6 секунды, чтобы достичь первой сотни, тогда как расход топлива составляет всего 6,0 л на 100 км по городу и 4,8 л на 100 км в загородном цикле. К слову, объем багажника Citroёn C3/ё-C3 составляет 310 литров.

В то же время гибридная версия предлагается с тем же 1,2-литровым бензиновым двигателем, который сочетается с 6-ступенчатой АКПП DCT со встроенным электромотором, что дополнительно обеспечивает 21 л.с. и 55 Нм крутящего момента. Гибрид разгоняется до 100 км/ч за 9,9 секунды и обеспечивает превосходную топливную экономичность на уровне 5,4 литра в смешанном цикле.

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Электрическая версия Citroёn ё-C3 имеет электромотор мощностью 83 кВт (113 л.с.) и 125 Нм крутящего момента, а также LFP батарею емкостью 44 кВт-ч. Такое сочетание обеспечивает запас хода до 320 км. Аккумулятор также способен принимать заряд мощностью до 100 кВт, чего достаточно, чтобы получить от 20 до 80% батареи всего за 26 минут. Кроме того, электромобиль получил новую систему подвески РНС (Progressive Hydraulic Cushions), что обеспечивает лучшую плавность хода.

Что касается уровней оснащения, начальная бензиновая версия будет доступна в комплектации PLUS, которую довольно трудно назвать плохо оснащенной, поскольку она имеет систему стабилизации, фронтальные и боковые подушки безопасности, датчик света и дождя, а также систему мониторинга давления в шинах.

Список оснащения также включает сиденья Advanced Comfort с подогревом, кондиционер и усилитель руля, круиз-контроль, проекционную панель приборов, сенсорный 10,25-дюймовый экран с возможностью подключения телефонов и беспроводную зарядку. Стоимость Нового Citroёn C3 с 1.2 PureTech на 100 л.с. в паре с МКПП в комплектации PLUS начинается от 739 400 гривен.

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В то же время гибридная и электрическая версии будут предлагаться исключительно в топовой комплектации MAX, которая дополнительно имеет климат-контроль, электрические стеклоподъемники задних окон, руль с кожаной отделкой и подогревом, камеру заднего вида и противотуманные фары. Цена гибрида составляет от 914 800 грн, а электрического Citroёn C3 – от 876 600 гривен.