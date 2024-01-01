Citroёn может возродить культовый 2CV в качестве нового конкурента Renault 5

Как сообщает Carscoops, по слухам, Citroёn возродит свою самую известную классическую модель в качестве электромобиля. Утверждается, что конкурент для Renault 5 E-Tech и, возможно, Dacia Spring, уже находится на ранней стадии разработки.

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Вполне вероятно, дебют электромобиля запланирован на 2028 год и его дизайн будет напоминать оригинальную модель. Всего с 1948 по 1990 год было изготовлено более 3,8 миллиона единиц 2CV, который получил прозвище “оловянная улитка”. В конце 1990-х автопроизводитель отказался от идеи создания преемника модели.

Оригинальный Citroёn 2CV

В 2019 году руководство Citroёn подтвердило, что бренд не заинтересован в создании нового 2CV. Однако, похоже, теперь эта идея получила “зеленый свет”. Autocar утверждает, что неназванный высокопоставленный источник из офиса Citroёn подтвердил готовность фирмы реализовать проект.

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Источник сообщил, что Citroen был вынужден пойти на такой шаг, после того, как их прямой конкурент - компания Renault, попала в яблочко с возрождением R5 E-Tech. Соблазнительно низкая цена сделала его хитом среди покупателей во Франции. В целом электромобиль от Renault получил больше заказов, чем новый электрический Citroёn e-C3.

По предположениям, новый Сітгоёп 2CV использует ту же платформу Stellantis Smart Car, что и e-C3, а также сохранит некоторые элементы стиля оригинальной модели, такие как изогнутая крыша, или круглые фары. К слову, культовая машина также предлагалась в версии компактного фургона, поэтому компания Citroёn вполне может использовать этот потенциал для привлечения коммерческих покупателей.