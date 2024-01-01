Citroёn може відродити культовий 2CV як нового конкурента Renault 5

Як повідомляє Carscoops, за чутками, Citroёn відродить свою найвідомішу класичну модель у якості електромобіля. Стверджується, що конкурент для Renault 5 E-Tech і, можливо, Dacia Spring, вже перебуває на ранній стадії розробки.

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Цілком ймовірно, дебют електромобіля запланований на 2028 рік і його дизайн буде нагадувати оригінальну модель. Всього з 1948 по 1990 рік було виготовлено понад 3,8 мільйона одиниць 2CV, який отримав прізвисько “олов’яний равлик”. В кінці 1990-х автовиробник відмовився від ідеї створення наступника моделі.

Оригінальний Citroёn 2CV

У 2019 році керівництво Citroёn підтвердило, що бренд не зацікавлений в створенні нового 2CV. Проте, схоже, тепер ця ідея отримала “зелене світло”. Autocar стверджує, що неназване високопоставлене джерело з офісу Citroёn підтвердило готовність фірми реалізувати проєкт.

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Джерело повідомило, що Citroen був змушений піти на такий крок, після того, як їх прямий конкурент — компанія Renault, потрапила у яблучко з відродженням R5 E-Tech. Спокусливо низька ціна зробила його хітом серед покупців у Франції. Загалом електромобіль від Renault отримав більше замовлень, ніж новий електричний Citroёn e-C3.

За припущеннями, новий Citroёn 2CV використає ту ж платформу Stellantis Smart Car, що й e-C3, а також збереже деякі елементи стилю оригінальної моделі, такі як вигнутий дах, або круглі фари. До слова, культова автівка також пропонувалась у версії компактного фургона, тому компанія Citroёn цілком може використати цей потенціал для залучення комерційних покупців.