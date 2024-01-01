Citroёn оновив кросовери C4 та C4X: що змінилось

Компанія оновила обидві моделі в середині їх життєвого циклу. Автівки надійдуть у продаж у 2025 році. Кросовери отримали абсолютно новий дизайн з інакшим розташуванням розділених фар.Фірмова хромована подвійна решітка зникла, адже її замінила нова з овальною емблемою Citroёn.

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До того ж змінений бампер став більш рельєфним, ніж раніше, з меншою кількістю пластикової обшивки та алюмінієвою вставкою. Профіль не зазнав змін, окрім нових колісних дисків.

Задня частина отримала світлодіодні ліхтарі з переробленою графікою та спойлер, однак, версія C4X не отримала цих оновлень й зберегла свій самобутній дизайн. Можливо, це пов’язано з тим, що C4X дебютував у 2022 році, через два роки після C4.

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Інтер’єр моделей отримав нову цифрову панель приладів з діагоналлю в 7 дюймів, споріднену з центральним 10-дюймовим дисплеєм, та нові сидіння Citroёn Advanced Comfort. Лінійка силових агрегатів не змінилась і пропонує вибір між бензиновими, гібридними та повністю електричними трансмісіями. Вартість новинок оголосять згодом.