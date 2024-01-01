Citroёn представив концепцію C5 Aircross на Паризькому автосалоні: фото

В рамках Паризького автосалону, Citroёn офіційно представив концепцію майбутнього покоління кросовера C5 Aircross. Автовиробник розповів, що модель збільшилася в розмірах і отримає чіткішу мову дизайну порівняно з його попередником, зберігаючи акцент на комфорті та практичності.

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Новинка заснована платформі STLA Medium, яка сумісна з двигунами внутрішнього згоряння, гібридними та повністю електричними силовими агрегатами, тому покупці зможуть обрати будь-який варіант, залежно від власних вподобань.

Компанія Citroen назвала дизайн нового C5 Aircross «щільним, мускулистим і спрямованим на аеродинаміку». Стиль моделі нагадує поточні C3 і C3 Aircross, проте відрізняється кількома елементами для покращення аеродинамічної ефективності, зокрема, маленькими “крильцями” на задній стійці.

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Архітектура STLA Medium вже лежить в основі таких успішних кросоверів, як Peugeot 3008/5008 і Opel Grandland. Французький не розкрив усіх деталей майбутньої новинки, проте, очікується, що вона розділить успіх вищезгаданих моделей, завдяки широкому асортименту силових агрегатів та привабливій ціні.