Сітгоёп представил концепцию C5 Aircross на Парижском автосалоне: фото

В рамках Парижского автосалона, Citroёn официально представил концепцию будущего поколения кроссовера C5 Aircross. Автопроизводитель рассказал, что модель увеличилась в размерах и получит более четкий язык дизайна по сравнению с его предшественником, сохраняя акцент на комфорте и практичности.

Читайте также: Продажи Stellantis продолжают падать

Новинка основана платформе STLA Medium, которая совместима с двигателями внутреннего сгорания, гибридными и полностью электрическими силовыми агрегатами, поэтому покупатели смогут выбрать любой вариант, в зависимости от собственных предпочтений.

Компания Citroen назвала дизайн нового C5 Aircross "плотным, мускулистым и направленным на аэродинамику". Стиль модели напоминает текущие C3 и C3 Aircross, однако отличается несколькими элементами для улучшения аэродинамической эффективности, в частности, маленькими “крылышками” на задней стойке.

Также интересно: Представлен новый Citroen С3 Aircross

Архитектура STLA Medium уже лежит в основе таких успешных кроссоверов, как Peugeot 3008/5008 и Opel Grandland. Французский не раскрыл всех деталей будущей новинки, однако, ожидается, что она разделит успех вышеупомянутых моделей, благодаря широкому ассортименту силовых агрегатов и привлекательной цене.