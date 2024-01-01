Сітгоёп обновил кроссоверы C4 и C4X: что изменилось

Компания обновила обе модели в середине их жизненного цикла. Машины поступят в продажу в 2025 году. Кроссоверы получили совершенно новый дизайн с иным расположением разделенных фар. Фирменная хромированная двойная решетка исчезла, ведь ее заменила новая с овальной эмблемой Сітгоёп.

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К тому же измененный бампер стал более рельефным, чем раньше, с меньшим количеством пластиковой обшивки и алюминиевой вставкой. Профиль не претерпел изменений, кроме новых колесных дисков.

Задняя часть получила светодиодные фонари с переработанной графикой и спойлер, однако, версия C4X не получила этих обновлений и сохранила свой самобытный дизайн. Возможно, это связано с тем, что C4X дебютировал в 2022 году, через два года после C4.

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Интерьер моделей получил новую цифровую панель приборов с диагональю в 7 дюймов, родственную с центральным 10-дюймовым дисплеем, и новые сиденья Сітгоёп Advanced Comfort. Линейка силовых агрегатов не изменилась и предлагает выбор между бензиновыми, гибридными и полностью электрическими трансмиссиями. Стоимость новинок объявят позже.