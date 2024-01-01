Новый Сітгоёп C5 Aircross получил солидный интерьер: фото

Новый C5 Aircross получил новый язык дизайна бренда, который уже можно увидеть в C3, а также обновленный C4/C4X и Berlingo. Флагманский кроссовер теперь предлагает улучшенный комфорт и еще больше практичности, по сравнению с предшественником.

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Узнать новинку можно по более жестким и острым линиям кузова, выступающими фонарями Light Wings и приличным клиренсом в 200 миллиметров. Кроме того, новый C5 Aircross также имеет лучший коэффициент сопротивления воздуха в 0,75, по сравнению с 0,84 у прошлой генерации. Длина модели составляет 4652 мм, ширина – 1902 мм, а колесная база достигает 2784 миллиметров.

Это на 60 мм больше, чем у предшественника и позволяет кроссоверу предлагать больше комфорта для пассажиров заднего ряда. Салон был скомпонован по принципам архитектуры C-Zen Lounge. Он отличается наличием центрального 13-дюймового экрана мультимедиа, проекции и 10-дюймовой цифровой панели приборов.

Центральный дисплей является самым большим из всех, когда-либо предложенных концерном Stellantis в своих авто. Портретная ориентация экрана позволила инженерами аккуратно интегрировать блок с рядом физических кнопок под ним. Также список оснащения включает беспроводную зарядку, контурную подсветку и панорамную крышу.

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Дизайнеры Сітгоёп использовали пенопластовую ткань для приборной панели, дверных панелей и сидений, создающих впечатление кокона. Фирменные сиденья Citroen Advance Comfort имеют более плотную мягкую подкладку, чем раньше, и, как говорят, обеспечивают лучшую поддержку тела.

Передние сиденья доступны с электрической регулировкой, подогревом, вентиляцией и функциями массажа, тогда как задние сиденья имеют откидные спинки. Однако задний ряд теперь не имеет трех отдельных сидений, как в предыдущем поколении. Автопроизводитель говорит, что объем багажника увеличился до 651 литра.

Новая платформа STLA Medium, что уже положена в основу Peugeot 3008/5008, Opel Grandland и DS No8, позволяет строить как гибридные, так и полностью электрические модели. Поэтому покупатели нового Сітгоёп C5 Aircross смогут выбирать тип трансмиссии в зависимости от собственных предпочтений, но им придется учитывать, что все версии будут иметь исключительно передний привод.

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Электрический ё-C5 Aircross будет предлагаться в двух исполнениях: 210 Standard Range и 230 Long Range. Версия начального уровня имеет электромотор на 210 л.с. и батарею на 73 кВт-ч, что обеспечит запас хода до 520 километров, тогда как флагманская модель имеет более высокую мощность в 230 л.с., большую батарею на 97 кВт-ч и впечатляющий запас хода до 680 километров. В обоих случаях мощность зарядки составляет 160 кВт.

В то же время базовый Сітгоёп C5 Aircross Hybrid 145 будет предлагаться с 1,2-литровым трехцилиндровым двигателем на 136 л.с. и электродвигателем на 12 л.с., интегрированным в шестиступенчатую автоматическую роботизированную коробку перед с двойным сцеплением. Однако, для тех кто хочет выбрать лучшее от ДВС и электрификации есть версия PHEV.

Новый C5 Aircross Plug-in Hybrid 195 оснащен 1,6-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом и одним электродвигателем, выдающих совокупную мощность в 195 “лошадей”. Крутящий момент передается на передние колеса через семиступенчатую автоматическую коробку передач с двойным сцеплением, тогда как аккумуляторная батарея мощностью 21 кВт-ч обеспечивает запас хода на электротяге до 85 км.

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Напоследок, кроссовер имеет подвеску с гидравлическими подушками, а также новый пакет систем помощи водителю Drive Assist 2.0, обеспечивающий автономное вождение 2-го уровня. Новый Сітгоёп C5 Aircross будут собирать на заводе в Ренне во Франции. Модель выйдет на европейские рынки во второй половине 2025 года, а стоимость объявят ближе к дате запуска.