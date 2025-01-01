Euro NCAP сприятиме поверненню фізичних кнопок замість тачскрінових панелей

Прагнення автовиробників до здешевлення через використання безкнопочних панелей приладів у стилі смартфонів зіткнулося з проблемами безпеки та новими правилами, пише Укравтопром з посланням на Financial Times.

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Випробування показують, що водіям потрібно в чотири рази більше часу для виконання базових завдань на сенсорних екранах, ніж на фізичних перемикачах та прирівнюють такий розрив до водіння в нетверезому стані.

З 2026 року Euro NCAP відмовлятиме в п'ятизірковому рейтингу автомобілям, чиї поворотники та аварійні вогні не керуються фізичними кнопками та важелями.

Повернення фізичних перемикачів збільшить собівартість авто приблизно на $100, втім, ці витрати менші, ніж фінансові втрати від нижчих показників безпеки або зниження лояльності клієнтів, зазначають експерти.