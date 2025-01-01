Euro NCAP будет способствовать возвращению физических кнопок вместо тачскриновых панелей

Стремление автопроизводителей к удешевлению через использование безкнопочных панелей приборов в стиле смартфонов столкнулось с проблемами безопасности и новыми правилами, пишет Укравтопром со ссылкой на Financial Times.

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Испытания показывают, что водителям нужно в четыре раза больше времени для выполнения базовых задач на сенсорных экранах, чем на физических переключателях и приравнивают такой разрыв к вождению в нетрезвом состоянии.

С 2026 года Euro NCAP будет отказывать в пятизвездочном рейтинге автомобилям, чьи поворотники и аварийные огни не управляются физическими кнопками и рычагами.

Возвращение физических переключателей увеличит себестоимость авто примерно на $100, впрочем, эти расходы меньше, чем финансовые потери от низких показателей безопасности или снижение лояльности клиентов, отмечают эксперты.