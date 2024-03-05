Наконец немного здравого смысла: автопроизводители рискуют снизить рейтинги безопасности, если они не вернут кнопки вместо тачскриновых экранов.

Распространение огромных экранов в автомобилях произошло за счет отказа от традиционных кнопок. Однако физические элементы управления могут вернуться, если автопроизводители хотят получить максимальные оценки безопасности от Euro NCAP для своих автомобилей.

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Новые правила, которые вступят в силу в январе 2026 года, будут снимать баллы с транспортных средств, которые не имеют определенных традиционных элементов управления.

Европейская программа оценки новых автомобилей намерена снизить рейтинги безопасности только протестированных автомобилей, которые не имеют кнопок, ручек или дисков для таких функций: указатели поворота, аварийные огни, звуковой сигнал, стеклоочистители и экстренный вызов. Последняя известна как функция eCall и уже несколько лет является обязательной в Европейском Союзе. Он автоматически набирает местный номер экстренной помощи в случае серьезной автомобильной аварии.

Но не все автопроизводители устанавливают тачскрины на свои панели приборов. Hyundai использует более традиционные средства управления в своих автомобилях, а другие бренды, например Toyota, не отказались от простого расположения ярлыков на панели приборов. Компания Skoda нашла идеальный компромисс с тремя физическими циферблатами со встроенными настраиваемыми экранами, которые позволяют настраивать параметры с помощью тех же циферблатов.

Директор по стратегическому развитию Euro NCAP Мэтью Эвери объясняет, почему это решение было принято, чтобы наказать автопроизводителей, которые заставляют водителей полагаться почти исключительно на экраны: "Чрезмерное использование сенсорных экранов является общеотраслевой проблемой, поскольку почти каждый производитель транспортных средств переносит ключевые элементы управления на центральные сенсорные экраны, заставляя водителей отводить взгляд от дороги и повышая риск отвлекающих аварий. Новые тесты Euro NCAP, которые должны состояться в 2026 году, будут поощрять производителей использовать отдельные физические элементы управления для основных функций интуитивно понятным способом и, таким образом, способствуя безопасному управлению".

Это беспокойство о безопасности, поскольку вы вынуждены отводить глаза от дороги и перемещаться по многим подменю современной информационно-развлекательной системы. С другой стороны, кнопки и ручки всегда расположены в знакомых местах на панели приборов.

Какой бы хорошей ни казалась эта новость, важно отметить, что Euro NCAP не может эффективно заставить автопроизводителей, которые продают автомобили в Европе, возобновить регулярный контроль. Это независимый орган краш-тестов, поэтому он не может приказывать компаниям вернуться к кнопкам и ручкам.

Тем не менее автопроизводители заинтересованы в достижении максимальных пятизвездочных рейтингов, поэтому они сделают все возможное, чтобы соответствовать новым правилам. В идеале этот список расширится за пределы тех пяти требований, запланированных на 2026 год. Будет интересно посмотреть, повлияют ли изменения на автомобили, продаваемые в странах ЕС и на других рынках. Создание двух разных интерьеров для одного автомобиля не является идеальным с точки зрения бизнеса, поэтому, возможно, клиенты за пределами ЕС получат выгоду от этих изменений, если автопроизводители захотят придерживаться требований.

В интервью Automotive News Europe на выставке CES 2023 генеральный директор BMW Оливер Зипс сказал, что он "абсолютно уверен", что огромные экраны будут запрещены через десять лет: "Через 10 лет этого не будет. Вероятно, регулятор не позволит этого". Далее он добавил: "Если вам приходится смотреть вниз, чтобы управлять своим автомобилем, мы считаем, что это большая ошибка". Остается увидеть, произойдет ли это, или нет. Но новые правила Euro NCAP являются шагом в правильном направлении.