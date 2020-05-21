Отныне автомобиль будут бить о препятствие, что движется.

Каждые два года Европейская программа оценки новых автомобилей EuroNCAP обновляет и усиливает свои протоколы испытаний. В этом году вводятся новые тесты для испытания систем защиты пассажиров, улучшения защиты после аварий и помощи водителю.

Главное новшество заключается во внедрении нового подвижного препятствия при тесте на лобовое столкновение. Предыдущее неподвижное препятствие, что двигалось, применялась EuroNCAP в течение последних 23 лет. Этот тест не только оценивает защиту пассажиров внутри автомобиля, но и вред, наносимый "встречному транспорту". Для этого был разработан уникальный метод оценки совместимости транспортных средств.

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Более жесткими станут также боковые столкновения за счет корректировки скорости. При этом EuroNCAP будет бить машины не только в левую, но и в правую сторону, чтобы оценить травмы, наносимые при этом передним пассажирам друг другу. В ходе данного теста оценивается работа центральных подушек безопасности, если они доступны в этом авто.

Что касается систем безопасности, то EuroNCAP теперь будет оценивать автоматические системы экстренного торможения во время маневров, имитирующих поворот на перекрестке.

Смотрите видео (на английском языке):

Тестироваться также будут системы мониторинга состояния водителя – отвлечение от управления и усталости.

Впервые EuroNCAP станет оценивать и безопасность машин после аварии. В частности, будет проверяться, как информация об аварии передается в спасательные службы, насколько легко достать людей из покореженной машины, срабатывание электрических дверных ручек и так далее.

Таким образом, новые "пять звезд" уже нельзя будет сравнивать с аналогичными оценками прошлых лет, и EuroNCAP обращает на это особое внимание автомобилистов.

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