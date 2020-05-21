Відтепер автомобіль битимуть об перешкоду, що рухається.

Кожні два роки Європейська програма оцінки нових автомобілів EuroNCAP оновлює та посилює свої протоколи випробувань. Цього року вводяться нові тести для випробування систем захисту пасажирів, покращення захисту після аварій та допомоги водієві.

Головне нововведення полягає у впровадженні нової рухомої перешкоди при тесті на лобове зіткнення. Попередня нерухома перешкода, що рухалася, застосовувалась EuroNCAP протягом останніх 23 років. Цей тест не лише оцінює захист пасажирів всередині автомобіля, але і шкоду, яка завдається "зустрічному транспорту". Для цього був розроблений унікальний метод оцінки сумісності транспортних засобів.

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Більш жорсткими стануть також бічні зіткнення за рахунок коригування швидкості. При цьому Euro NCAP буде бити машини не лише в лівий, а й в правий бік, щоб оцінити травми, що наносяться при цьому переднім пасажирам один одному. В ході даного тесту буде оцінюватися робота центральних подушок безпеки, якщо вони доступні в цьому авто.

Що стосується систем безпеки, то Euro NCAP тепер буде оцінювати автоматичні системи екстреного гальмування під час маневрів, що імітують поворот на перехресті.

Дивіться відео (англійською мовою):

Тестуватися також будуть системи моніторингу стану водія – відволікання від управління і втоми.

Вперше EuroNCAP стане оцінювати і безпеку машин після аварії. Зокрема, буде перевірятися, як інформація про аварію передається в рятувальні служби, наскільки легко дістати людей з понівеченої машини, спрацьовування електричних дверних ручок і так далі.

Таким чином, нові “п'ять зірок” вже не можна буде порівнювати з аналогічними оцінками минулих років, і Euro NCAP звертає на це особливу увагу автомобілістів.

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