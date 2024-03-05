Нарешті трохи здорового глузду: автовиробники ризикують знизити рейтинги безпеки, якщо вони не повернуть кнопки замість тачскрінових екранів.

Розповсюдження величезних екранів у автомобілях сталося за рахунок відмови від традиційних кнопок. Однак фізичні елементи керування можуть повернутися, якщо автовиробники хочуть отримати максимальні оцінки безпеки від Euro NCAP для своїх автомобілів.

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Нові правила, які набудуть чинності в січні 2026 року, будуть знімати бали з транспортних засобів, які не мають певних традиційних елементів керування.

Європейська програма оцінки нових автомобілів має намір знизити рейтинги безпеки щойно протестованих автомобілів, які не мають кнопок, ручок або дисків для таких функцій: покажчики повороту, аварійні вогні, звуковий сигнал, склоочисники та екстрений виклик. Остання відома як функція eCall і вже кілька років є обов’язковою в Європейському Союзі. Він автоматично набирає місцевий номер екстреної допомоги у разі серйозної автомобільної аварії.

Але не всі автовиробники встановлюють тачскріни на свої панелі приладів. Hyundai використовує більш традиційні засоби керування у своїх автомобілях, а інші бренди, наприклад Toyota, не відмовилися від простого розташування ярликів на панелі приладів. Компанія Skoda знайшла ідеальний компроміс із трьома фізичними циферблатами з вбудованими настроюваними екранами, які дозволяють налаштовувати параметри за допомогою тих самих циферблатів.

Директор зі стратегічного розвитку Euro NCAP Метью Евері пояснює, чому це рішення було прийнято, щоб покарати автовиробників, які змушують водіїв покладатися майже виключно на екрани: «Надмірне використання сенсорних екранів є загальногалузевою проблемою, оскільки майже кожен виробник транспортних засобів переносить ключові елементи керування на центральні сенсорні екрани, змушуючи водіїв відводити погляд від дороги та підвищуючи ризик відволікаючих аварій. Нові тести Euro NCAP, які мають відбутися у 2026 році, будуть заохочувати виробників використовувати окремі фізичні елементи керування для основних функцій інтуїтивно зрозумілим способом та, таким чином, сприяючи безпечнішому керуванню».

Це занепокоєння безпекою, оскільки ви змушені відводити очі від дороги та переміщатися багатьма підменю сучасної інформаційно-розважальної системи. З іншого боку, кнопки та ручки завжди розташовані у знайомих місцях на панелі приладів.

Якою б гарною не здавалася ця новина, важливо зазначити, що Euro NCAP не може ефективно змусити автовиробників, які продають автомобілі в Європі, відновити регулярний контроль. Це незалежний орган краш-тестів, тому він не може наказувати компаніям повернутися до кнопок і ручок.

Тим не менш автовиробники зацікавлені в досягненні максимальних п'ятизіркових рейтингів, тому вони зроблять усе можливе, щоб відповідати новим правилам. В ідеалі цей список розшириться за межі тих п’яти вимог, запланованих на 2026 рік. Буде цікаво подивитися, чи вплинуть зміни на автомобілі, що продаються в країнах ЄС та на інших ринках. Створення двох різних інтер’єрів для одного автомобіля не є ідеальним з точки зору бізнесу, тому, можливо, клієнти за межами ЄС отримають вигоду від цих змін, якщо автовиробники захочуть дотримуватися вимог.

В інтерв’ю Automotive News Europe на виставці CES 2023 генеральний директор BMW Олівер Зіпс сказав, що він «абсолютно впевнений», що величезні екрани будуть заборонені через десять років: «Через 10 років цього не буде. Ймовірно, регулятор не дозволить цього». Далі він додав: «Якщо вам доводиться дивитися вниз, щоб керувати своїм автомобілем, ми вважаємо, що це велика помилка». Залишається побачити, чи станеться це, чи ні. Але нові правила Euro NCAP є кроком у правильному напрямку.