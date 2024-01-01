В Україні презентовано електричний MINI Cooper

Відтепер модельний ряд MINI поповнився електричними версіями. Наразі з цим типом приводу в Україні доступні тридверні хетчбеки Cooper E та Cooper SE, а також новітній кросовер Aceman й відомий раніше Countryman (теж у версіях E та SE).

На “Українських тижнях моди” в столичному Мистецькому арсеналі 2 вересня було представлено тридверну версію MINI Cooper SE у яскраво-синьому кольорі.

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В салоні MINI Cooper – оригінальний круглий дисплей, який замінив традиційний спідометр на минулих версіях. Однак не всі функції керуються з цього дисплея – під ним є керування клімат-контролем з фізичними кнопками. Стильні сидіння з екошкіри Vescin, мають перфорований візерунок.

Модель MINI Cooper Е оснащена електромотором потужністю 160 к.с., у якого миттєво доступний максимальний момент у 290 Нм. Тож автомобіль здатний розганятися до 100 км/год всього за 7.3 секунди, а максимальна швидкість становить 206 км на год. Ціна такої версії починається з 1 334 072 грн ($32 530).

Модифікація SE має на 10 “конячок” більше потужності, тож розганяється до сотні на 0,6 секунди швидше, “максималка” теж вища. Така коштує від 1 479 881 грн ($36 090).

Батарея на 40.7 кВт*год дозволяє MINI Cooper E долати до 305 км на одному заряді (за стандартом WLTP), а завдяки можливості швидкого заряджання на станції потужністю до 75 кВт акумулятор можна зарядити з 10% до 80% за 28 хвилин.

MINI Cooper також доступні з бензиновими двигунами, хоча п’ятидверних електричних версій поки що немає. Цікаво, що кросовер Aceman в електроверсії Е навіть дешевший за MINI Cooper на 21 тисячу грн, а в комплектації SE – аж на 31 тисячу.