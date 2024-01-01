Новий Mini Cooper отримав 5-дверну версію

П’ятидверний варіант має довшу колісну базу на 72 мм порівняно з тридверним хетчбеком. Нова модель має довжину в 4036 мм, ширину - 1744 мм і висоту в 1464 міліметрів, що майже відповідає габаритам попередньої генерації.

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Зовнішність новинки поєднує класичні риси дизайну Mini з сучасними акцентами та повністю ідентичний стилю тридверної моделі. Проте, пофарбований елемент, що розділяє решітку радіатора, у 5-дверної версії дещо тонший.

Задня частина MINI Cooper 5 Door зберегла короткий звис, але отримала традиційні трикутні ліхтарі. Автомобіль буде доступний в 11 варіантах кольорів кузова та ще в 3 кольорах покриття даху. Покупцям пропонуватимуться дві комплектації: Cooper C та Cooper S.

Базова версія пропонуватиметься виключно з 1,5-літровим трициліндровим агрегатом, що видає 156 к.с. й 230 Нм крутного моменту. В такому виконанні розгін до першої сотні становитиме 8,0 секунд, а максимальна швидкість – 225 км/год.

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Топове виконання Cooper S оснащене чотирициліндровим мотором з об’ємом 2,0 літра, що має потужність в 204 к.с. й 300 Нм крутного моменту. Розгін до 100 км\год – 6,8 секунди, а заявлена максимальна швидкість – 242 км/год.

Mini заявляє, що підвіска Cooper має адаптивну підвіску “яка була налаштована, для динамічного та енергійного кермування”. В салоні 5-дверний хетчбек від Mini має елегантний круглий 9,4-дюймовий дисплей по центру та мінімалістичний інтер’єр.

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Доступні чотири варіанти обробки: Essential Trim включає чорні сидіння, тоді як Classic Trim відмовляється від стандартного двоспицевого керма на користь трьохспицевого. Також доступна спортивна обробка JCW з різнокольорового трикотажу та чорного шкірозамінника з червоною строчкою. Вартість нового 5-дверного Mini Cooper ще не оголошена.