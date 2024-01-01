Як зміниться оновлений BMW iX

BMW вирішила оновити iX, аби він виглядав таким же привабливим після дебюту лінійки електромобілів Neue Klasse наступного року, першим представником якої стане новий iX3.

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Як повідомляє Carscoops, рестайлінгова модель була помічена шпигунами під час тестувань на Нюрбургрингу. Тестовий прототип має низку вдосконалених деталей, таких як нові світлодіодні фари та решітка радіатора зі світловою смугою.

Деякі інсайдерські джерела припускають, що нові фари є тоншими за ті, що має поточний кросовер. Проте, ймовірно, деяка частина фар прикрита камуфляжем. До того ж немає жодних свідчень про те, що електромобіль отримає розділену оптику.

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Окрім цього, камуфляж повністю закриває бампери, але варто очікувати, що вони будуть інакшими. Подейкують, що новинка також матиме більший сплітер. Повідомляється, що рестайлінгова модель матиме нові версії.

iX xDrive45 замінить поточний xDrive40, xDrive60 займе місце xDrive50, а флагманом стане iX M70. Топова версія замінить поточний iX M60, який має потужність 619 к.с. Очікується, що M70, ймовірно, отримає 650 к.с., у поєднанні з покращеним запасом ходу. Повідомляється, що рестайлінговий BMW iX презентують навесні 2025 року, як модель 2026 модельного року.