BMW iX получит рестайлинг

BMW решила обновить iX, чтобы он выглядел таким же привлекательным после дебюта линейки электромобилей Neue Klasse в следующем году, первым представителем которой станет новый iX3.

Читайте также: В США делают большие скидки на BMW XM

Как сообщает Carscoops, рестайлинговая модель была замечена шпионами во время тестирований на Нюрбургринге. Тестовый прототип имеет ряд усовершенствованных деталей, таких как новые светодиодные фары и решетка радиатора со световой полосой.

Некоторые инсайдерские источники предполагают, что новые фары тоньше тех, что имеет текущий кроссовер. Однако, вероятно, некоторая часть фар прикрыта камуфляжем. К тому же нет никаких свидетельств о том, что электромобиль получит разделенную оптику.

Также интересно: Новая BMW 1 Series оказалась подозрительно похожей на Kia Ceed 2019 года

Кроме этого, камуфляж полностью закрывает бамперы, но стоит ожидать, что они будут другими. Поговаривают, что новинка также будет иметь больший сплиттер. Сообщается, что рестайлинговая модель будет иметь новые версии.

iX xDrive45 заменит текущий xDrive40, xDrive60 займет место xDrive50, а флагманом станет iX M70. Топовая версия заменит текущий iX M60, который имеет мощность 619 л.с. Ожидается, что M70, вероятно, получит 650 л.с., в сочетании с улучшенным запасом хода. Сообщается, что рестайлинговый BMW iX презентуют весной 2025 года, как модель 2026 модельного года.