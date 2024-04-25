Aceman – перший електричний кросовер від Mini, який в лінійці бренду займатиме місце між Cooper та Countryman. Електромобіль отримав потужність в 218 к.с. Виробництво моделі почнеться пізніше цього року.

Новий Mini Aceman має 4,07 м в довжину, 1,75 метра в ширину та 1,50 м у висоту, що робить його трохи більшим за Cooper, проте дещо меншим за Countryman. Спершу модель надійде у продаж у двох версіях.

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Базова версія E матиме електромотор потужністю 184 к.с. та 290 Нм крутного моменту. В такому виконанні новий Aceman зможе подолати близько 310 км на одному заряді, завдяки батареї 42,5 кВт-год. Кросовер у базовій версії розганяється до першої сотні за 7,9 секунд й має максимальну швидкість 160 км/год.

Топова версія SE має кращу динаміку в 7,1 секунди до 100 км/год, завдяки електромотору на 218 к.с й 330 Нм крутного моменту та батареї ємністю 54,2 кВт-год. Прогнозований запас ходу – 406 км. Максимальна швидкість обмежена на позначці 170 км/год.

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Новий Mini Aceman має фірмовий стиль Mini, але відрізняється деякими унікальними елементами дизайну. Новинка має світлодіодні денні ходові вогні та матричні задні ліхтарі, які можуть змінювати зображенням залежно від обраного режиму графіки. Всього на вибір у водія є три такі режими.

Електромобіль має багато елементів, які покращують його аеродинаміку, зокрема пласкі ручки та стильні колісні диски, які мають розмір від 17 до 19 дюймів, залежно від побажання покупця. Кузов має чорні панелі, а також захист днища.

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Покупцям будуть доступні 4 комплектації: Essential, Classic, Favored та JCW. Версія Classic пропонуватиметься з двоколірним кузовом та дзеркалами в білому, чи чорному кольорах, тоді як комплектація Favored доступна зі сріблястою решіткою радіатора та білими дзеркалами.

Mini Aceman JCW матиме червоний контрастний дах, який автовиробник назвав Chili Red, червоні смуги на капоті та глянцеву решітку радіатора чорного кольору.

Головною прикрасою салону є круглий дисплей діаметром 9,5 дюймів, який слугує головним екраном інформаційно-розважальної системи Mini OS 9 й має підтримку голосових команд. Також Mini зберіг ряд основних перемикачів під екраном, такі як: селектор коробки передач, кнопку стоп-старт, стоянкове гальмо, селектор режимів та керування гучності радіо.

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Також Aceman має панорамний дах та багажник об’ємом 300 літрів. Вартість нового Mini Aceman оголосять згодом, коли автомобіль надійде до дилерів пізніше цього року.