Новий електричний MINI Cooper E у версії Classic підкупає стилем, продуктивністю та керованістю. Його компактні розміри та легкість маневрування роблять його ідеальним супутником для звивистих міських вулиць.

Тридверний MINI втілює свій культовий дизайн у яскравому відтінку Sunny Side Yellow, доповненому білим дахом та дзеркалами, створюючи неповторний образ. Усередині, двотонне оздоблення салону чорно-синім трикотажем створює вишуканий контраст з сидіннями з штучної шкіри Vescin, що пропонуються в сірому або чорному кольорі з перфорованим візерунком.

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Батарея на 40.7 кВт*год дозволяє MINI Cooper E долати до 305 км на одному заряді за стандартом WLTP, а завдяки можливості швидкого заряджання акумулятор можна зарядити з 10% до 80% за 28 хвилин на станції потужністю до 75 кВт. З електромотором потужністю 184 к.с., миттєво доступним максимальним моментом 290 Нм автомобіль здатний розганятися до 100 км/год всього за 7.3 секунди.

Дизайн MINI Cooper E зберігає унікальні пропорції бренду, з круглими фарами та восьмикутною решіткою радіатора, додаючи до образу світлодіодні фари з особливою графікою. Аеродинамічні дизайни колісних дисків від 16 до 18 дюймів для додаткового стилю.

Посилений комфорт та безпека у місті забезпечуються завдяки системі активного круїз-контролю та асистенту паркування, які автоматично підтримують дистанцію до попереднього автомобіля та полегшують процес паркування.