Майбутній електромобіль, скоріш за все, мають презентувати цього року, адже він вже знаходиться на останній стадії передсерійних випробувань.

Мова про майбутній електромобіль Aceman від Mini виникла тоді, коли компанія показала його концепт у 2022 році. Зараз можна впевнено сказати, що незабаром відбудеться його офіційна презентація.

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Нещодавно, Mini Aceman помітили в Аризоні (США), де він проходив випробування за складних спекотних умов. Під час цього етапу інженери зосереджуються на таких речах, як зарядка й охолодження акумуляторної батареї, кондиціонування повітря та інші аспекти, які випробовуються при температурах до 50 °C у пустелі.

Концепт Mini Aceman, який компанія представила у 2022 році

Кількість камуфляжу на цьому тестовому авто менша, ніж на інших, тому ми маємо змогу побачити більше елементів дизайну передньої та задньої частини, зокрема фари та задні ліхтарі, закриту решітку радіатора, великий повітрозабірник під нею, двері багажника та інші аспекти.

За габаритами модель буде між Cooper і Countryman. Він має розміри 4075 мм від бампера до бампера, 1754 мм у ширину та 1495 мм у висоту. Наразі немає жодної інформації про довжину колісної бази, але точно відомо, що Aceman, який є третім автономним електромобілем компанії, може вмістити п’ятьох пасажирів.

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На Aceman встановили батареєю на 54,2 кВт/ год, що ідентична тій, яку встановлено в електричному хот-хетчу Cooper SE JCW 2025 року. Майбутній Mini обладнають одним електродвигуном потужністю 215 к.с. й 330 Нм крутного моменту.

Aceman буде здатний розігнатись до 100 км/год за 6,7 секунди. Очікується, що він має запас ходу за рейтингом WLTP до 400 км і його можна зарядити від 10 до 80% менш ніж за пів години.

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Інші подробиці щодо характеристик майбутньої новинки тримаються в секреті, проте дізнатись ми зможемо їх зовсім незабаром. Очікується, що Aceman презентують в кінці весни й він надійде у продаж як модель 2025 року.