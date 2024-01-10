Шпигуни помітили заряджений хетчбек Mini John Cooper Works під час тестувань в Німеччині. На шпигунських фото видно, що хетчбек зберіг бензиновий агрегат під капотом.

Це означає, що компанія, яка належить BMW Group, поки не готова відмовитися від своїх моделей з двигуном ДВС, хоч і планує мати цілу лінійку електромобілів у своєму модельному ряду. Раніше це авто вже помічали на дорозі, однак це була версія з м’яким дахом. Обидва автомобілі мають майже ідентичний вигляд. Це стосується освітлювальних приладів, які схожі на ті, якими оснащували версію EV.

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Передній бампер, решітка радіатора, капот, оздоблення колісних арок і бічні пороги такі ж, як і на кабріолеті. Тобто, ці два авто відрізнятимуться лише дахом.

MINI JCW з фіксованим дахом має рейлінги на даху, масивний спойлер над заднім лобовим склом та червоні гальмівні супорти, що вказують на агресивний стиль цього Hot Hatch.

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Очікується, що серійний автомобіль отримає 2,0 літровий чотирициліндровий двигун з турбонаддувом, здатний видавати 228 (231 в іншій модифікації) кінських сил й 320 Нм крутного моменту. За чутками, в новому MINI John Cooper Works відмовляться від механічної КПП, і авто пропонуватимуть з восьмиступеневою автоматичною коробкою передач, можливо, роботизовану з подвійним зчепленням, однак точної інформації щодо силової установки майбутньої новинки поки немає.

Дізнатись справжні характеристики нового Mini ми зможемо лише в кінці 2024 року, коли відбудеться офіційна презентація. Очікується, що перші серійні моделі надійдуть в продаж лише у 2025 році.