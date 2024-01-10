Шпионы заметили заряженный хэтчбек Mini John Cooper Works во время тестирований в Германии. На шпионских фото видно, что хэтчбек сохранил бензиновый агрегат под капотом.

Это означает, что компания, которая принадлежит BMW Group, пока не готова отказаться от своих моделей с двигателем ДВС, хоть и планирует иметь целую линейку электромобилей в своем модельном ряду. Ранее это авто уже замечали на дороге, однако это была версия с мягкой крышей. Оба автомобиля имеют почти идентичный вид. Это касается осветительных приборов, которые похожи на те, которыми оснащали версию EV.

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Передний бампер, решетка радиатора, капот, отделка колесных арок и боковые пороги такие же, как и на кабриолете. То есть, эти два авто будут отличаться лишь крышей.

MINI JCW с фиксированной крышей имеет рейлинги на крыше, массивный спойлер над задним лобовым стеклом и красные тормозные суппорты, указывающие на агрессивный стиль этого Hot Hatch.

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Ожидается, что серийный автомобиль получит 2,0 литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, способный выдавать 228 (231 в другой модификации) лошадиных сил и 320 Нм крутящего момента. По слухам, в новом MINI John Cooper Works откажутся от механической КПП, и авто будут предлагать с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, возможно, роботизированную с двойным сцеплением, однако точной информации о силовой установке будущей новинки пока нет.

Узнать настоящие характеристики нового Mini мы сможем только в конце 2024 года, когда состоится официальная презентация. Ожидается, что первые серийные модели поступят в продажу только в 2025 году.