Будущий электромобиль, скорее всего, должны представить в этом году, ведь он уже находится на последней стадии предсерийных испытаний.

Речь о будущем электромобиле Aceman от Mini возникла тогда, когда компания показала его концепт в 2022 году. Сейчас можно уверенно сказать, что вскоре состоится его официальная презентация.

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Недавно, Mini Aceman заметили в Аризоне (США), где он проходил испытания в сложных жарких условиях. Во время этого этапа инженеры сосредотачиваются на таких вещах, как зарядка и охлаждение аккумуляторной батареи, кондиционирование воздуха и другие аспекты, которые испытываются при температурах до 50 °C в пустыне.

Концепт Mini Aceman, который компания представила в 2022 году

Количество камуфляжа на этом тестовом авто меньше, чем на других, поэтому мы можем увидеть больше элементов дизайна передней и задней части, в частности фары и задние фонари, закрытую решетку радиатора, большой воздухозаборник под ней, двери багажника и другие аспекты.

По габаритам модель будет между Cooper и Countryman. Он имеет размеры 4075 мм от бампера до бампера, 1754 мм в ширину и 1495 мм в высоту. Пока нет никакой информации о длине колесной базы, но точно известно, что Aceman, который является третьим автономным электромобилем компании, может вместить пятерых пассажиров.

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Aceman будет запускаться с батареей на 54,2 кВт/ч, что идентична той, которую установлено в электрическом хот-хэтче Cooper SE JCW 2025 года. Будущий Mini оборудуют одним электродвигателем мощностью 215 л.с. и 330 Нм крутящего момента.

Aceman будет способен разогнаться до 100 км/ч за 6,7 секунды. Ожидается, что он имеет запас хода по рейтингу WLTP до 400 км и его можно зарядить от 10 до 80% менее чем за полчаса.

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Другие подробности о характеристиках будущей новинки держатся в секрете, однако узнать мы сможем их совсем скоро. Ожидается, что Aceman представят в конце весны и он поступит в продажу как модель 2025 года.