Новый электрический MINI Cooper E в версии Classic подкупает стилем, производительностью и управляемостью. Его компактные размеры и легкость маневрирования делают его хорошим решением для городских улиц.

Трехдверный MINI воплощает свой культовый дизайн в ярком оттенке Sunny Side Yellow, дополненном белой крышей и зеркалами, создавая неповторимый образ. Внутри, двухтонная отделка салона черно-синим трикотажем создает изысканный контраст с сиденьями из искусственной кожи Vescin, предлагаемых в сером или черном цвете с перфорированным узором.

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Батарея на 40.7 кВт*ч позволяет MINI Cooper E преодолевать до 305 км на одном заряде по стандарту WLTP, а благодаря возможности быстрой зарядки аккумулятор можно зарядить с 10% до 80% за 28 минут на станции мощностью до 75 кВт. С электромотором мощностью 184 л.с., мгновенно доступным максимальным моментом 290 Нм автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч всего за 7.3 секунды.

Дизайн MINI Cooper E сохраняет уникальные пропорции бренда, с круглыми фарами и восьмиугольной решеткой радиатора, добавляя к образу светодиодные фары с особой графикой. Аэродинамические дизайны колесных дисков от 16 до 18 дюймов для дополнительного стиля.

Усиленный комфорт и безопасность в городе обеспечиваются благодаря системе активного круиз-контроля и ассистенту парковки, которые автоматически поддерживают дистанцию до предыдущего автомобиля и облегчают процесс парковки.